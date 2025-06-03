НАТО хоче пʼятикратного збільшення наземних засобів ППО від держав-членів, — Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Північноатлантичний альянс закликав держави-члени в Європі суттєво наростити кількість наземних сил протиповітряної оборони на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Йдеться про п’ятикратне збільшення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з внутрішніми планами Альянсу.

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Збільшення кількості ППО

За даними агентства, НАТО рекомендує п’ятикратне збільшення наземних ППО у країнах Європи. Для кожної держави розроблятимуть індивідуальні умови, проте точних термінів реалізації поки не визначено.

Очікується, що питання значного посилення протиповітряної оборони буде одним із ключових на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО, яке відбудеться у четвер у Брюсселі.

Один із високопосадовців Альянсу на умовах анонімності визнав, що країни НАТО нині критично потребують нарощування наземних ППО. За його словами, за останні 30 років ці системи значно скоротили через зміну пріоритетів НАТО — від стримування Росії до боротьби з загрозами на Близькому Сході та в Північній Африці.

Ініціатива щодо зміцнення ППО є частиною ширшої стратегії НАТО, яка передбачає суттєве збільшення витрат на оборону та адаптацію Альянсу до нових викликів безпеки.

Раніше ми писали, що НАТО зацікавлене, щоб Україна й надалі стримувала флот Росії в Чорному морі.

Також ми повідомляли, що міністерство оборони Сполучених Штатів Америки працює над розробкою сценарію повітряної війни з Росією в Європі.