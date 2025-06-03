НАТО хочет пятикратного увеличения наземных средств ПВО от государств-членов, - Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Североатлантический альянс призвал государства-члены в Европе существенно нарастить количество наземных сил противовоздушной обороны на фоне растущей угрозы со стороны России. Речь идет о пятикратном увеличении.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними планами Альянса.

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Увеличение количества ПВО

По данным агентства, НАТО рекомендует пятикратное увеличение наземных ПВО в странах Европы. Для каждого государства будут разрабатывать индивидуальные условия, однако точные сроки реализации пока не определены.

Ожидается, что вопрос значительного усиления противовоздушной обороны будет одним из ключевых на заседании министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится в четверг в Брюсселе.

Один из высокопоставленных чиновников Альянса на условиях анонимности признал, что страны НАТО сейчас критически нуждаются в наращивании наземных ПВО. По его словам, за последние 30 лет эти системы значительно сократили из-за изменения приоритетов НАТО — от сдерживания России к борьбе с угрозами на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Инициатива по укреплению ПВО является частью более широкой стратегии НАТО, которая предусматривает существенное увеличение расходов на оборону и адаптацию Альянса к новым вызовам безопасности.

Ранее мы писали, что НАТО заинтересовано, чтобы Украина и в дальнейшем сдерживала флот России в Черном море.

Также мы сообщали, что министерство обороны Соединенных Штатов Америки работает над разработкой сценария воздушной войны с Россией в Европе.