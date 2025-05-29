США готуються до повітряної війни з Росією — НАТО матиме перевагу в небі

Конвертоплан Bell V-22 Osprey. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки працює над розробкою сценарію повітряної війни з Росією в Європі. НАТО матимете тотальну перевагу в повітрі.

Про це повідомляє Stars and Stripes у четвер, 29 травня.

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У звіті, підготовленому на замовлення ВПС США, йдеться, що у разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО, Альянс отримає повну перевагу в повітряному просторі, що стане вирішальним фактором у розвитку та завершенні конфлікту.

Передбачається, що у разі нападу РФ в перші дні зможе вдарити по військах НАТО, однак у відповідь союзники здійснять контрнаступ і встановлять домінування в повітрі Східної Європи.

Авіація НАТО здатна вивести з ладу російські системи ППО, що відкриє шлях для повітряного спостереження за переміщеннями військ РФ, виявлення їхніх вразливих ділянок і точкових ударів по штабах, логістиці та мобільних підрозділах.

Така тактика дасть змогу Альянсу оперативно захопити ініціативу на полі бою.

Водночас експерти попереджають, якщо втрати для Москви стануть критичними, Кремль може вдатися до застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росії допомагають Китай, Північна Корея та Іран.

Раніше лідер США Дональд Трамп прокоментував, чи турбує його посилення російської військової присутності поблизу кордонів Фінляндії та Норвегії.