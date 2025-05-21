Трамп відповів, чи хвилює його посилення Росії на кордонах із Фінляндією та Норвегією

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп відповів, чи хвилює його те, що Росія нарощує військову силу вздовж кордонів Фінляндії та Норвегії. Зокрема, з відповідним питанням до нього звернулися журналісти.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

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"Ні, я зовсім не переживаю про це. Вони будуть у цілковитій безпеці. Ці дві країни будуть абсолютно захищені", — заявив президент США.

Зазначимо, що нещодавно The New York Times писало, що Росія активно посилює військову присутність біля фінського кордону. Згідно супутникових знімків, росіяни здійснюють масштабно будівництво нової інфраструктури. Мова йде про укриття для винищувачів, склади та польові табори.

Нагадаємо, близько тижня тому генсек НАТО Марк Рютте відреагував на те, що винищував РФ порушив повітряний простір Естонії під час спроби затримання одного з кораблів "тіньового флоту" Росії.

Також ми писали, що у Польщі зробили заяву і застерегли Москву, що у разі нападу Альянс готовий відповісти.