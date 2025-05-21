Трамп ответил, волнует ли его усиление России на границах с Финляндией и Норвегией

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп ответил, волнует ли его то, что Россия наращивает военную силу вдоль границ Финляндии и Норвегии. В частности, с соответствующим вопросом к нему обратились журналисты.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

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"Нет, я совсем не переживаю об этом. Они будут в полной безопасности. Эти две страны будут абсолютно защищены", — заявил президент США.

Отметим, что недавно The New York Times писало, что Россия активно усиливает военное присутствие у финской границы. Согласно спутниковым снимкам, россияне осуществляют масштабно строительство новой инфраструктуры. Речь идет об укрытиях для истребителей, складах и полевых лагерях.

Напомним, около недели назад генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на то, что истребитель РФ нарушил воздушное пространство Эстонии во время попытки задержания одного из кораблей "теневого флота" России.

Также мы писали, что в Польше сделали заявление и предостерегли Москву, что в случае нападения Альянс готов ответить.