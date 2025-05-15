Рютте відреагував на порушення повітряного простору НАТО Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії під час спроби затримання одного з кораблів російського "тіньового флоту". На це порушення відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на заяву Рютте під час брифінгу в Анталії, де проходила неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

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Естонські ВМС супроводжували судно, що перебувало в територіальних водах країни, коли Росія направила винищувач для перевірки ситуації — він приблизно на одну хвилину порушив повітряний простір Естонії та НАТО.

На порушення оперативно зреагували португальські винищувачі F-16, які перебувають у регіоні в межах місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії. Водночас Міністерство закордонних справ Естонії викликало 14 травня тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту.

Реакція НАТО

"НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається", — прокоментував Рютте питання щодо реакції НАТО на нещодавній інцидент у Балтійському морі поблизу узбережжя Естонії.

Він підкреслив, що союзники діють спільно й надалі колективно гарантуватимуть безпеку країн Балтійського регіону.

Нагадаємо, минулого місяця винищувачі НАТО двічі піднімались на перехоплення російських літаків над Балтією.

Також генсек НАТО Марк Рютте підтримав ідею 30-денного припинення вогню в Україні.