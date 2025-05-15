Рютте отреагировал на нарушение воздушного пространства НАТО Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии во время попытки задержания одного из кораблей российского "теневого флота". На это нарушение отреагировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на заявление Рютте во время брифинга в Анталии, где проходила неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса.

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Эстонские ВМС сопровождали судно, находившееся в территориальных водах страны, когда Россия направила истребитель для проверки ситуации — он примерно на одну минуту нарушил воздушное пространство Эстонии и НАТО.

На нарушение оперативно среагировали португальские истребители F-16, которые находятся в регионе в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. В то же время Министерство иностранных дел Эстонии вызвало 14 мая временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.

Реакция НАТО

"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому поводу и координируют действия, чтобы точно знать, что происходит", — прокомментировал Рютте вопрос о реакции НАТО на недавний инцидент в Балтийском море у побережья Эстонии.

Он подчеркнул, что союзники действуют совместно и в дальнейшем коллективно будут гарантировать безопасность стран Балтийского региона.

Напомним, в прошлом месяце истребители НАТО дважды поднимались на перехват российских самолетов над Балтией.

Также генсек НАТО Марк Рютте поддержал идею 30-дневного прекращения огня в Украине.