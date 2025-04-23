Літаки РФ двічі порушили правила польотів над Європою

Літаки НАТО. Фото: Міністерство національної оборони Литви

Російські літаки за попередній тиждень двічі порушили правила польотів над країнами Європи. Винищувачі Північноатлантичного Альянсу здійснювали вильоти для їхнього супроводу над країнами Балтії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Литви.

Реклама

Читайте також:

Літаки РФ порушили правила польотів

Так, 14-20 квітня винищувачі НАТО, які здійснюють повітряне патрулювання в країнах Балтії, здійснили два вильоти для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Зокрема, 14 квітня літак Іл-20 летів за маршрутом: материкова частина РФ — міжнародний повітряний простір — Калінінградська область. Він виконував політ з радіолокаційним транспондером, без плану польоту і перебував на радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

А 18 квітня за тим самим маршрутом виявили два російських Су-24. Вони летіли без транспондера, без плану польоту і перебували на радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

Нагадаємо, днями біля кордонів Одеської області виявили розвідувальний літак США, який спостерігає за флотом РФ у Чорному морі.

А наприкінці березня у Росії впав літак Су-25 через відмову обох двигунів.