У Флориді впав літак 11 квітня - що відомо

Авіакатастрофа у Флориді. Фото: NBC

Літак Cessna 310R з бортовим номером N8930N упав неподалік аеропорту міста Бока-Ратон в американському штаті Флорида. Внаслідок авіакатастрофи загинуло троє людей.

Про це повідомляє телеканал WPTV.

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Попередньо, причина катастрофи — механічна несправність літака.

За словами представників пожежної служби, диспетчери отримали повідомлення про проблеми з літаком, після чого літак зірвався і впав на землю. Пожежні підтвердили загибель трьох осіб на борту, а також травмування однієї людини на землі, яка постраждала від уламків літака та вогню. Вона була госпіталізована, проте її життю нічого не загрожує.

Уламки літака розкидані по дорозі та поблизу залізничних колій, що призвело до значних заторів у регіоні. Борт розбився за кілька сотень метрів від житлових кварталів.

Місцеві рятувальники працюють на місці події, а розслідування причин катастрофи взяло на себе Національне управління безпеки на транспорті (NTSB).

Нагадаємо, що нещодавно у Міннесоті, США, невеликий літак впав на житловий будинок, через що сталася масштабна пожежа.

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