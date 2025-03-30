Авіакатастрофа у США — у передмісті Міннеаполіса невеликий літак впав на житловий будинок

Пожежа після падіння невеликого літака. Фото: скриншот

У передмісті Міннеаполіса, штат Міннесота, невеликий літак впав на житловий будинок. Аварія спричинила масштабну пожежу.

Про це пише BBC.

Читайте також:

У США впав літак

Точна кількість людей, які перебували на борту літака, наразі невідома, але керівник пожежної служби Бруклін-Парку Шон Конвей заявив, що ніхто з пасажирів не вижив. Водночас у будинку, на який впав літак, жертв немає.

Причини авіакатастрофи поки що залишаються невстановленими. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочала розслідування інциденту.

На опублікованих у соцмережах відео видно, як будинок, на який впав літак, охопило полум’я, а пожежники намагалися загасити вогонь. За словами начальника пожежної служби, до моменту прибуття рятувальників будівля вже була повністю охоплена вогнем.

Бруклін-Парк — передмістя Міннеаполіса з населенням близько 82 000 осіб, розташоване приблизно за 18 км на північ від центру міста.

Губернатор Міннесоти Тім Уолц заявив, що його команда підтримує зв’язок із місцевою владою та уважно стежить за розвитком подій. Він також подякував рятувальникам за оперативне реагування.

Інцидент стався на тлі низки нещодавніх авіакатастроф та аварій у США, які привернули увагу громадськості після того, як президент Дональд Трамп закликав скоротити штати федеральних агентств. За даними Associated Press, сотні співробітників, відповідальних за авіаційну безпеку, були звільнені.

Раніше в аеропорту Канади "Торонто Пірсон" перекинувся літак авіакомпанії Delta Air Lines

Також ми писали, що у Ленінградській області Росії розбився вертоліт Мі-28.