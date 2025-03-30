Авиакатастрофа в США — в пригороде Миннеаполиса небольшой самолет упал на жилой дом

Пожар после падения небольшого самолета. Фото: скриншот

В пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, небольшой самолет упал на жилой дом. Авария вызвала масштабный пожар.

Об этом пишет BBC.

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Точное количество людей, которые находились на борту самолета, пока неизвестно, но руководитель пожарной службы Бруклин-Парка Шон Конвей заявил, что никто из пассажиров не выжил. В то же время в доме, на который упал самолет, жертв нет.

Причины авиакатастрофы пока остаются неустановленными. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование инцидента.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как дом, на который упал самолет, охватило пламя, а пожарные пытались потушить огонь. По словам начальника пожарной службы, к моменту прибытия спасателей здание уже было полностью охвачено огнем.

Бруклин-Парк — пригород Миннеаполиса с населением около 82 000 человек, расположенный примерно в 18 км к северу от центра города.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что его команда поддерживает связь с местными властями и внимательно следит за развитием событий. Он также поблагодарил спасателей за оперативное реагирование.

Инцидент произошел на фоне ряда недавних авиакатастроф и аварий в США, которые привлекли внимание общественности после того, как президент Дональд Трамп призвал сократить штаты федеральных агентств. По данным Associated Press, сотни сотрудников, ответственных за авиационную безопасность, были уволены.

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