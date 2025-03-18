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У Росії розбився вертоліт Мі-28 — весь екіпаж загинув

18 березня 2025 18:45
Аркадій Пастула - Редактор
Вертоліт Мі-28 розбився в Ленінградській області 28 березня — екіпаж загинув
Наслідки падіння Мі-28. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

У Ленінградській області Росії у вівторок, 18 березня, розбився вертоліт Мі-28. Відомо, що ніхто з членів екіпажу не вижив.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ. Він впав у безлюдній місцевості, далеко від населених пунктів.

Падіння Мі-28 у Росії 18 березня
Пожежа на місці падіння Мі-28. Фото: росЗМІ

За інформацією росЗМІ, боєкомплекту не було. На борту перебували двоє членів екіпажу, які загинули.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 березня дрони атакували Москву. У Росії повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Також дрони СБУ успішно вдарили по двох газокомпресорних станціях та складу ракет для комплексів С-300/С-400 на території Росії. 

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