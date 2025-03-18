Вертоліт Мі-28 розбився в Ленінградській області 28 березня — екіпаж загинув

У Росії розбився вертоліт Мі-28 — весь екіпаж загинув
У Ленінградській області Росії у вівторок, 18 березня, розбився вертоліт Мі-28. Відомо, що ніхто з членів екіпажу не вижив.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Відомо, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ. Він впав у безлюдній місцевості, далеко від населених пунктів.
За інформацією росЗМІ, боєкомплекту не було. На борту перебували двоє членів екіпажу, які загинули.
Нагадаємо, 14 березня дрони атакували Москву. У Росії повідомляли про роботу протиповітряної оборони.
Також дрони СБУ успішно вдарили по двох газокомпресорних станціях та складу ракет для комплексів С-300/С-400 на території Росії.
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