Вертоліт Мі-28 розбився в Ленінградській області 28 березня — екіпаж загинув

Наслідки падіння Мі-28. Фото: росЗМІ

У Ленінградській області Росії у вівторок, 18 березня, розбився вертоліт Мі-28. Відомо, що ніхто з членів екіпажу не вижив.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ. Він впав у безлюдній місцевості, далеко від населених пунктів.

Пожежа на місці падіння Мі-28. Фото: росЗМІ

За інформацією росЗМІ, боєкомплекту не було. На борту перебували двоє членів екіпажу, які загинули.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 березня дрони атакували Москву. У Росії повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Також дрони СБУ успішно вдарили по двох газокомпресорних станціях та складу ракет для комплексів С-300/С-400 на території Росії.