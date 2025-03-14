Вибухи в Москві 14 березня вранці

Пожежа в Москві. Ілюстративне фото: скріншот

Вранці, 14 березня, росіяни скаржаться на вибухи в Москві та Підмосков'ї. Невідомі дрони знову атакують столичний регіон Росії.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Вибухи в Москві та Підмосков'ї 14 березня вранці

Цього ранку стався вибух на верхніх поверхах будинку на Київській вулиці на заході Москви. Низка каналів пишуть, що за твердженнями очевидців, у будинок врізався дрон. Водночас інші вказують, що причина вибуху поки з'ясовується.

Також про сильні звуки вибухів повідомляють деталі Кутузовського проспекту в Москві. Зараз на місці працюють співробітники МНС.

"Чути вибух у районі Кутузовського проспекту приблизно о 06:50-06:55. Після вибуху масово спрацювали сигналізації автомобілів", - цитують канали очевидців.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО нібито відтягнули атаку чотирьох Дронів, що летіли на столицю.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - додав він.

На цьому ситуація не закінчилася. Російські Telegram-канали продовжують писати про вибухи в Москві. Зокрема, мешканець будинку на вулиці Лестева розповів про сильний вибух, після якого почалася пожежа.

Канал "ЕЖ" опублікував відео з камер спостереження, на яких чутно момент вибуху в ЖК Південна Бітца.

Джерело SHOT повідомило, що безпілотник влетів у двоповерховий житловий будинок із мансардою в котеджному селищі Росинтер-2 у Троїцькому окрузі Москви.

Крім того, росіяни повідомляли про вибухи в Підмосковних Одінцово і Балашисі. Зокрема, у другому випадку повідомлялося про роботу ППО, після чого в мережі з'явилися кадри з димом у місті.

Нагадаємо, що вчора до Москви прибув спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф, щоб провести переговори з російською стороною, зокрема, президентом РФ Володимиром Путіним. Учора глава Білого Дональд Трамп сказав, що у Віткоффа серйозні переговори в РФ.

Також ми писали, що кілька годин тому стало відомо, що спецпредставник Трампа вже покинув Москву. Тепер він повертається до США для розмови з американським президентом в Овальному кабінеті.