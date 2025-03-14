Взрывы в Москве 14 марта утром

Пожар в Москве. Иллюстративное фото: скриншот

Утром, 14 марта, россияне жалуются на взрывы в Москве и Подмосковье. Неизвестные дроны вновь атакую столичный регион России.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрывы в Москве и Подмосковье 14 марта утром

Этим утром произошел взрыв на верхних этажах дома на Киевской улице на западе Москвы. Ряд каналов пишут , что утверждениям очевидцев, в дом врезался дрон. В то же время другие указывают, что причина взрыва пока выясняется.

Также о сильных звуках взрывов сообщают детали Кутузовского проспекта в Москве. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

"Слышен взрыв в районе Кутузовского проспекта приблизительно в 06:50-06:55. После взрыва массово сработали сигнализации автомобилей", — цитируют каналы очевидцев.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы оттащили атаку четырех Дронов, летевших на столицу.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — добавил он.

На этом ситуация не закончилась. Российские Telegram-каналы продолжают писать взрывах в Москве. В частности, житель дома на улице Лестева рассказал о сильном взрыве, после которого начался пожар.

Канал "ЕЖ" опубликовал видео с камер наблюдения, на которых слышно момент взрыва в ЖК Южная Битца.

Источник SHOT сообщил, что беспилотник влетел в двухэтажный жилой дом с мансардой в коттеджном посёлке Росинтер-2 в Троицком округе Москвы.

Кроме того, россияне сообщали о взрывах в Подмосковных Одинцово и Балашихе. В частности, во втором случае сообщалось о работе ПВО, после чего в сети появились кадры с дымом в городе.

Напомним, что вчера в Москву прибыл спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы провести переговоры с российской стороной, в частности, президентом РФ Владимиром Путиным. Вчера глава Белого Дональд Трамп сказал, что у Уиткоффа серьезные переговоры в РФ.

Также мы писали, что несколько часов назад с что известно, что спецпредставитель Трампа уже покинул Москву. Теперь он возвращается в США для разговора с американским президентом в Овальном кабинете.