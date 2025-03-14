Уночі 14 березня в російському Туапсе внаслідок обстрілу загорівся НПЗ

Пожежа на Туапсинському НПЗ. Фото: Telegram-канал monitor

Уночі в п'ятницю, 14 березня, у російському місті Туапсе у Краснодарській області спалахнула потужна пожежа на території нафтобази. Там загорівся резервуар.

Про це повідомив керівник Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.

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За словами, Бойка займання сталася о 03:07. Участь у ліквідації полум'я беруть 16 пожежних розрахунків.

"За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає... Ситуація під контролем", — йдеться в його повідомленні.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, причиною пожежі на нафтокомплексі є "атака київського режиму". Спалахнула один із резервуарів із бензином. Площа загоряння перевищила тисячу квадратних метрів. У гасінні полум'я беруть участь 121 людина та 39 одиниць пожежної техніки.

Пожежа на Туапсинському НПЗ. Фото: Telegram-канал monitor

Зазначимо, що російські та моніторингові Telegram-канали повідомляли про займання на НПЗ у Туапсе ще на початку третьої ночі. Місцеві жителі зазначали, що займання сталося після атаки, та припускали, що удар не дроновий, а ракетний.

Нагадаємо, увечері 13 березня росіяни завдали дронових ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу є постраждалі. Зазнали пошкоджень щонайменше десять приватних будинків.

Також ми повідомляли, що в Харкові ввечері 13 березня було чутно вибухи. Росіяни атакували місто ударними БпЛА.