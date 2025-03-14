Уночі 14 березня в російському Туапсе внаслідок обстрілу загорівся НПЗ

У російському Туапсе після атаки палає НПЗ — фото, відео
Уночі в п'ятницю, 14 березня, у російському місті Туапсе у Краснодарській області спалахнула потужна пожежа на території нафтобази. Там загорівся резервуар.
Про це повідомив керівник Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.
Що відомо про пожежу на російському НПЗ уночі 14 березня
За словами, Бойка займання сталася о 03:07. Участь у ліквідації полум'я беруть 16 пожежних розрахунків.
"За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає... Ситуація під контролем", — йдеться в його повідомленні.
За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, причиною пожежі на нафтокомплексі є "атака київського режиму". Спалахнула один із резервуарів із бензином. Площа загоряння перевищила тисячу квадратних метрів. У гасінні полум'я беруть участь 121 людина та 39 одиниць пожежної техніки.
Зазначимо, що російські та моніторингові Telegram-канали повідомляли про займання на НПЗ у Туапсе ще на початку третьої ночі. Місцеві жителі зазначали, що займання сталося після атаки, та припускали, що удар не дроновий, а ракетний.
Нагадаємо, увечері 13 березня росіяни завдали дронових ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу є постраждалі. Зазнали пошкоджень щонайменше десять приватних будинків.
Також ми повідомляли, що в Харкові ввечері 13 березня було чутно вибухи. Росіяни атакували місто ударними БпЛА.
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