Ночью 14 марта в российском Туапсе в результате обстрела загорелся НПЗ

Пожар на Туапсинском НПЗ. Фото: Telegram-канал monitor

Ночью в пятницу, 14 марта, в российском городе Туапсе в Краснодарской области вспыхнул мощный пожар на территории нефтебазы. Там загорелся резервуар.

Об этом сообщил руководитель Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Читайте также:

Что известно о пожаре на российском НПЗ ночью 14 марта

По словам, Бойко возгорание произошло в 03:07. Участие в ликвидации пламени принимают 16 пожарных расчетов.

"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет... Ситуация под контролем", — говорится в его сообщении.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной пожара на нефтекомплексе является "атака киевского режима". Вспыхнул один из резервуаров с бензином. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. В тушении пламени участвуют 121 человек и 39 единиц пожарной техники.

Пожар на Туапсинском НПЗ. Фото: Telegram-канал monitor

Отметим, что российские и мониторинговые Telegram-каналы сообщали о возгорании на НПЗ в Туапсе еще в начале третьего ночи. Местные жители отмечали, что возгорание произошло после атаки, и предполагали, что удар не дроновый, а ракетный.

Напомним, вечером 13 марта россияне нанесли дроновые удары по Харькову. В результате обстрела есть пострадавшие. Получили повреждения по меньшей мере десять частных домов.

Также мы сообщали, что в Харькове вечером 13 марта были слышны взрывы. Россияне атаковали город ударными БпЛА.