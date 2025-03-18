Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области 28 марта — экипаж погиб

В России разбился вертолет Ми-28 — весь экипаж погиб
В Ленинградской области России во вторник, 18 марта, разбился вертолет Ми-28. Известно, что никто из членов экипажа не выжил.
Об этом сообщают росСМИ.
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Известно, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он упал в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов.
По информации росСМИ, боекомплекта не было. На борту находились двое членов экипажа, которые погибли.
Напомним, 14 марта дроны атаковали Москву. В России сообщали о работе противовоздушной обороны.
Также дроны СБУ успешно ударили по двум газокомпрессорным станциям и складу ракет для комплексов С-300/С-400 на территории России.
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