Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области 28 марта — экипаж погиб

Последствия падения Ми-28. Фото: росСМИ

В Ленинградской области России во вторник, 18 марта, разбился вертолет Ми-28. Известно, что никто из членов экипажа не выжил.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известно, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он упал в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов.

Пожар на месте падения Ми-28. Фото: росСМИ

По информации росСМИ, боекомплекта не было. На борту находились двое членов экипажа, которые погибли.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 14 марта дроны атаковали Москву. В России сообщали о работе противовоздушной обороны.

Также дроны СБУ успешно ударили по двум газокомпрессорным станциям и складу ракет для комплексов С-300/С-400 на территории России.