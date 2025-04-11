Во Флориде упал самолет 11 апреля - что известно

Авиакатастрофа во Флориде. Фото: NBC

Самолет Cessna 310R с бортовым номером N8930N упал недалеко от аэропорта города Бока-Ратон в американском штате Флорида. В результате авиакатастрофы погибли три человека.

Об этом сообщает телеканал WPTV.

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Предварительно, причина катастрофы — механическая неисправность самолета.

По словам представителей пожарной службы, диспетчеры получили сообщение о проблемах с самолетом, после чего самолет сорвался и упал на землю. Пожарные подтвердили гибель трех человек на борту, а также травмирование одного человека на земле, который пострадал от обломков самолета и огня. Он был госпитализирован, однако его жизни ничего не угрожает.

Обломки самолета разбросаны по дороге и вблизи железнодорожных путей, что привело к значительным заторам в регионе. Борт разбился в нескольких сотнях метров от жилых кварталов.

Местные спасатели работают на месте происшествия, а расследование причин катастрофы взяло на себя Национальное управление безопасности на транспорте (NTSB).

Напомним, что недавно в Миннесоте, США, небольшой самолет упал на жилой дом, из-за чего произошел масштабный пожар.

Ранее в аэропорту Канады "Торонто Пирсон" перевернулся самолет авиакомпании Delta Air Lines