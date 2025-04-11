Во Флориде упал самолет 11 апреля - что известно

Во Флориде разбился самолет — есть погибшие
Самолет Cessna 310R с бортовым номером N8930N упал недалеко от аэропорта города Бока-Ратон в американском штате Флорида. В результате авиакатастрофы погибли три человека.
Об этом сообщает телеканал WPTV.
Что известно об авиакатастрофе во Флориде
Предварительно, причина катастрофы — механическая неисправность самолета.
По словам представителей пожарной службы, диспетчеры получили сообщение о проблемах с самолетом, после чего самолет сорвался и упал на землю. Пожарные подтвердили гибель трех человек на борту, а также травмирование одного человека на земле, который пострадал от обломков самолета и огня. Он был госпитализирован, однако его жизни ничего не угрожает.
Обломки самолета разбросаны по дороге и вблизи железнодорожных путей, что привело к значительным заторам в регионе. Борт разбился в нескольких сотнях метров от жилых кварталов.
Местные спасатели работают на месте происшествия, а расследование причин катастрофы взяло на себя Национальное управление безопасности на транспорте (NTSB).
Напомним, что недавно в Миннесоте, США, небольшой самолет упал на жилой дом, из-за чего произошел масштабный пожар.
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