Самолеты РФ дважды нарушили правила полетов над Европой

Самолеты НАТО. Фото: Министерство национальной обороны Литвы

Российские самолеты за предыдущую неделю дважды нарушили правила полетов над странами Европы. Истребители Североатлантического Альянса совершали вылеты для их сопровождения над странами Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

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Так, 14-20 апреля истребители НАТО, которые осуществляют воздушное патрулирование в странах Балтии, совершили два вылета для обнаружения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов.

В частности, 14 апреля самолет Ил-20 летел по маршруту: материковая часть РФ — международное воздушное пространство — Калининградская область. Он выполнял полет с радиолокационным транспондером, без плана полета и находился на радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

А 18 апреля по тому же маршруту обнаружили два российских Су-24. Они летели без транспондера, без плана полета и находились на радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Напомним, на днях возле границ Одесской области обнаружили разведывательный самолет США, который наблюдает за флотом РФ в Черном море.

А в конце марта в России упал самолет Су-25 из-за отказа обоих двигателей.