У Росії розбився штурмовик Су-25 — що відомо про аварію

Штурмовик Су-25. Фото: росЗМІ

У Приморському краї Росії штурмовик Су-25 зазнав аварії. За попередньою інформацією, причиною є відмова обох двигунів.

Про це повідомляють російські воєнкори у понеділок, 24 березня.

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"У Приморському краї зазнав аварії штурмовик Су-25. Попередня причина — відмова обох двигунів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією воєнкорів, льотчик катапультувався та вижив.

Допис про аварію Су-25. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, українські сили знищили чотири російські гелікоптери у Бєлгородській області. Йдеться про Ка-52 та Мі-8.

Також Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту російської прикордонної застави.