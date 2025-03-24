У Росії розбився штурмовик Су-25 — що відомо про аварію

У Росії впав штурмовик Су-25 — що відомо про долю льотчика
У Приморському краї Росії штурмовик Су-25 зазнав аварії. За попередньою інформацією, причиною є відмова обох двигунів.
Про це повідомляють російські воєнкори у понеділок, 24 березня.
Падіння Су-25 у Росії
"У Приморському краї зазнав аварії штурмовик Су-25. Попередня причина — відмова обох двигунів", — йдеться у повідомленні.
За інформацією воєнкорів, льотчик катапультувався та вижив.
Нагадаємо, українські сили знищили чотири російські гелікоптери у Бєлгородській області. Йдеться про Ка-52 та Мі-8.
Також Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту російської прикордонної застави.
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