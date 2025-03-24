В России разбился штурмовик Су-25 — что известно об аварии

Штурмовик Су-25. Фото: росСМИ

В Приморском крае России штурмовик Су-25 потерпел крушение. По предварительной информации, причиной является отказ обоих двигателей.

Об этом сообщают российские военкоры в понедельник, 24 марта.

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"В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25. Предварительная причина — отказ обоих двигателей", — говорится в сообщении.

По информации военкоров, летчик катапультировался и выжил.

Пост об аварии Су-25. Фото: росСМИ

Напомним, украинские силы уничтожили четыре российских вертолета в Белгородской области. Речь идет о Ка-52 и Ми-8.

Также Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту российской пограничной заставы.