Генсек НАТО Марк Рютте підтримав ідею 30-денного перемирʼя в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на ідею "Коаліції охочих" запровадити 30-денне перемирʼя в Україні. Він висловився позитивно та підтримав рішення.

Про це Марк Рютте написав у соцмережі X у суботу, 10 травня.

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"Приєднався цього ранку до понад 20 лідерів під час дзвінка "Коаліції охочих", щоб просунути зусилля зі встановлення справедливого й тривалого миру для України", — наголосив Рютте.

За його словами, це починається з 30-денного безумовного припинення вогню. Рютте наголосив, що воно повинне бути підкріплене постійною та конкретною підтримкою.

"З нашої сьогоднішньої зустрічі зрозуміло, що ми віддані Україні і продовжуємо підтримувати її", — додав генсек НАТО.

Допис Рютте. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали ключові заяви, які пролунали на засіданні "Коаліції охочих" у Києві.

Крім того, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня.