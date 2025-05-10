Генсек НАТО Марк Рютте поддержал идею 30-дневного перемирия в Украине

Рютте поддержал идею 30-дневного прекращения огня в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на идею "Коалиции желающих" ввести 30-дневное перемирие в Украине. Он высказался положительно и поддержал решение.
Об этом Марк Рютте написал в соцсети X в субботу, 10 мая.
Рютте поддержал прекращение огня
"Присоединился этим утром к более 20 лидерам во время звонка "Коалиции желающих", чтобы продвинуть усилия по установлению справедливого и прочного мира для Украины", — подчеркнул Рютте.
По его словам, это начинается с 30-дневного безусловного прекращения огня. Рютте подчеркнул, что оно должно быть подкреплено постоянной и конкретной поддержкой.
"С нашей сегодняшней встречи понятно, что мы преданы Украине и продолжаем поддерживать ее", — добавил генсек НАТО.
Напомним, Новини.LIVE собрали ключевые заявления, которые прозвучали на заседании "Коалиции желающих" в Киеве.
Кроме того, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня с 12 мая.
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