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Рютте поддержал идею 30-дневного прекращения огня в Украине

10 мая 2025 16:03
Аркадий Пастула - Редактор
Генсек НАТО Марк Рютте поддержал идею 30-дневного перемирия в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Аркадий Пастула - Редактор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на идею "Коалиции желающих" ввести 30-дневное перемирие в Украине. Он высказался положительно и поддержал решение.

Об этом Марк Рютте написал в соцсети X в субботу, 10 мая.

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"Присоединился этим утром к более 20 лидерам во время звонка "Коалиции желающих", чтобы продвинуть усилия по установлению справедливого и прочного мира для Украины", — подчеркнул Рютте.

По его словам, это начинается с 30-дневного безусловного прекращения огня. Рютте подчеркнул, что оно должно быть подкреплено постоянной и конкретной поддержкой.

"С нашей сегодняшней встречи понятно, что мы преданы Украине и продолжаем поддерживать ее", — добавил генсек НАТО.

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Пост Рютте. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE собрали ключевые заявления, которые прозвучали на заседании "Коалиции желающих" в Киеве.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

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