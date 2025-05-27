Генсек НАТО звинуватив Китай Іран і КНДР у співпраці з Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звинуватив Китай, Північну Корею та Іран у допомозі Росії для війні проти України. Він назвав країну, яка найбільше допомагає Кремлю.

Про це він заявив під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в місті Дейтон, штат Огайо, США, пише la Republica.

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За словами Рютте, Китай є "ключовим посередником" війни, оскільки постачає Росії товари подвійного призначення та сприяє обходу міжнародних санкцій. Він зазначив, що Альянс має чітке уявлення про те, яку роль відіграє Пекін у підтримці Москви.

Окремо генсек НАТО звернув увагу на роль Північної Кореї, яка, за його словами, отримує передові технології в обмін на військову допомогу Росії. Щодо Ірану, Рютте зазначив, що Тегеран отримує фінансову вигоду від Москви та використовує ці кошти для дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

Рютте підкреслив, що Китай, Росія, Іран і Північна Корея координують свої дії, що, на його думку, має стати серйозним сигналом для країн-членів НАТО.

Нагадаємо, в ГУР нещодавно заявили, що наявні підтверджені факти про те, як Китай постачає певну продукцію до російських військових заводів.

Глава Служби зовнішньої розвідки сказав, чим саме обмінюються КНДР та Росія для допомоги у війні проти України.