Іващенко розповів, що КНДР передає Росії для продовження війни

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, як Північна Корея допомагає Росії. Зокрема, окупанти отримують самохідні артилерійські установки.

Про це Олег Іващенко розповів в інтервʼю "Укрінформу" у понеділок, 26 травня.

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Російські окупанти за рік виробляють близько трьох мільйонів снарядів 122-го та 152-го калібру.

"Іще 2,5–3 мільйони беруть у КНДР. З початку війни взяли у них уже шість мільйонів снарядів. Також від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм — це 120 одиниць одного типу і 120 одиниць іншого типу", — розповів Іващенко.

У відповідь Росія передає КНДР ракетні та космічні технології. У СЗРУ не виключають, що вони стосуються ядерної зброї або її вдосконалення.

Крім того, Північна Корея постачає до РФ спеціалістів з відповідною освітою для військово-промислових комплексів.

"З КНДР постачається і робоча сила для сільського господарства, будівництва будинків і доріг. Пхеньян минулого року надіслав до Росії 13,8 тисячі своїх робітників", — зазначив Іващенко.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловився щодо участі КНДР у війні Росії проти України, назвавши таке рішення обґрунтованим.

Однак у ході бойових дій на боці Росії загинули приблизно 600 північнокорейських військовослужбовців.