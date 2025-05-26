Иващенко рассказал, что КНДР передает России для продолжения войны

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказал, как Северная Корея помогает России. В частности, оккупанты получают самоходные артиллерийские установки.

Об этом Олег Иващенко рассказал в интервью "Укринформу" в понедельник, 26 мая.

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Российские оккупанты за год производят около трех миллионов снарядов 122-го и 152-го калибра.

"Еще 2,5-3 миллиона берут у КНДР. С начала войны взяли у них уже шесть миллионов снарядов. Также от КНДР была поставка самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм — это 120 единиц одного типа и 120 единиц другого типа", — рассказал Иващенко.

В ответ Россия передает КНДР ракетные и космические технологии. В СВРУ не исключают, что они касаются ядерного оружия или его совершенствования.

Кроме того, Северная Корея поставляет в РФ специалистов с соответствующим образованием для военно-промышленных комплексов.

"Из КНДР поставляется и рабочая сила для сельского хозяйства, строительства домов и дорог. Пхеньян в прошлом году прислал в Россию 13,8 тысячи своих рабочих", — отметил Иващенко.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказался относительно участия КНДР в войне России против Украины, назвав такое решение обоснованным.

Однако в ходе боевых действий на стороне России погибли примерно 600 северокорейских военнослужащих.