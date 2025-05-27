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Генсек НАТО назвал четыре государства, которые помогают России

27 мая 2025 08:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Генсек НАТО обвинил Китай Иран и КНДР в сотрудничестве с Россией
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS
Анастасия Постоенко - Редактор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Китай, Северную Корею и Иран в помощи России для войны против Украины. Он назвал страну, которая больше всего помогает Кремлю.

Об этом он заявил во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в городе Дейтон, штат Огайо, США, пишет la Republica.

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По словам Рютте, Китай является "ключевым посредником" войны, поскольку поставляет России товары двойного назначения и способствует обходу международных санкций. Он отметил, что Альянс имеет четкое представление о том, какую роль играет Пекин в поддержке Москвы.

Отдельно генсек НАТО обратил внимание на роль Северной Кореи, которая, по его словам, получает передовые технологии в обмен на военную помощь России. Относительно Ирана, Рютте отметил, что Тегеран получает финансовую выгоду от Москвы и использует эти средства для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Рютте подчеркнул, что Китай, Россия, Иран и Северная Корея координируют свои действия, что, по его мнению, должно стать серьезным сигналом для стран-членов НАТО.

Напомним, в ГУР недавно заявили, что имеются подтвержденные факты о том, как Китай поставляет определенную продукцию на российские военные заводы.

Глава Службы внешней разведки сказал, чем именно обмениваются КНДР и Россия для помощи в войне против Украины.

Иран Китай НАТО КНДР Марк Рютте Россия
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