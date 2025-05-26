Українська розвідка підтвердила, що Китай постачає продукцію для російських військових заводів

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Фото: РБК-Україна

Китай постачає Росії обладнання та матеріали. Саме вони активно використовуються у військово-промисловому комплексі.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в коментарі для агентства Reuters.

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Що відомо про передачу військової продукції з Китаю в РФ

За його словами, йдеться про систематичне постачання верстатів, спеціальної хімічної продукції, пороху та унікальних комплектуючих до щонайменше 20 російських оборонних заводів. Така співпраця суттєво посилює спроможності РФ у веденні війни проти України.

Крім того, Іващенко зазначив, що українська розвідка зафіксувала щонайменше п’ять випадків співробітництва між Китаєм і Росією у сфері авіації впродовж 2024–2025 років. У цих випадках йшлося про передачу технічного обладнання, авіаційних запчастин та документації.

Окремо було виявлено шість великих поставок спеціальних хімікатів, які, ймовірно, також використовуються у виробництві військової продукції.

Раніше повідомлялось, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем провів перемовини з послом Китаю у Вашингтоні, під час яких висловив занепокоєння через економічну підтримку Росії з боку Пекіна.

Декілька днів тому представник Міністерства закордонних справ України повідомив, що Київ прагне залучити Китай і Бразилію до кола держав, які чинять спільний тиск на Росію з метою припинення агресії.