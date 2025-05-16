Переговори у Стамбулі — Україна хоче долучити Китай та Бразилію до тиску на РФ

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: скриншот

Україна хоче залучити Китай та Бразилію до процесу врегулювання війни в Україні. Обидві країни мають вплив на Росію.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на пресконференції за результатами переговорів у Туреччині, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Тихий зауважив, що Китай і Бразилія можуть використати свій авторитет на Росію, аби переконати її в необхідності повного і тривалого припинення вогню, а не тимчасового чи на свята.

"Ми готові до будь-якого терміну припинення вогню — 30, 60 або 90 днів", — сказав представник МЗС

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що російська сторона під час переговорів у Стамбулі висунула низку вимог, які є неможливими для виконання.

У МЗС також додали, що обговорення щодо припинення вогню з Росією триває.