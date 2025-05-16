Тихий повідомив, що обговорення припинення вогню триває

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: скриншот з відео

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після переговорів з російською делегацією заявив, що обговорення щодо припинення вогню триває. Він зазначив, що Україна буде тиснути, аби Кремль перейшов до реальних кроків.

Про це Тихий сказав представникам ЗМІ після зустрічі з РФ у Стамбулі.

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Обговорення припинення вогню тривають — речник МЗС

Георгій Тихий зазначив, що українська делегація перебуває в Стамбулі за ініціативи президента України Володимира Зеленського. За його словами, однією з вимог є припинення вогню.

Представник МЗС нагадав, що Україна ще в березні цього року погодилася на те, щоб припинити вогонь.

"Треба припинити стріляти, а потім переходити до переговорів. РФ не мала відповідного мандату, тому обговорення припинення вогню триває. Також будемо тиснути на Росію, щоб вона перейшла до реальних кроків, і ми говорили про зустріч на рівні лідерів", — сказав представник дипломатичного відомства України.

Також він додав, що саме Путін ухвалює рішення щодо припинення вогню, ніхто інший: "Зеленський готовий зустрітися, ми хочемо досягти прогресу".

Нагадаємо, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що тиск на РФ має продовжуватися.

Водночас делегація РФ заявила, що задоволена результатами перемовин з Україною і готова продовжувати діалог.