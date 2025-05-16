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Тиск на РФ має продовжуватися — Кислиця після переговорів

16 травня 2025 18:27
Євтушенко Аліна - редактор
Українська делегація заявила, що тиск на РФ має продовжуватися
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Фото: ukraina.info
Євтушенко Аліна - редактор

Перший заступник міністра закордонних справ України та представник української делегації на переговорах з Росією у Стамбулі Сергій Кислиця заявив, що тиск на РФ має продовжуватися. Зокрема, він наголосив, що його не можна припиняти.

Про це Кислиця сказав представникам ЗМІ після зустрічі з РФ у Стамбулі.

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Представник української делегації на переговорах з Росією у Стамбулі Сергій Кислиця вважає, що необхідно продовжувати чинити тиску на Кремль.

"Отже, попередні напрацювання сьогоднішнього дня ще мають бути консолідовані. Це означає, що тиск на Російську Федерацію має продовжуватися. І ми не повинні припиняти цей тиск. Є дуже багато питань, які можуть бути вирішені, якщо лідери зустрінуться. Ми сподіваємося, що невдовзі відбудуться переговори на рівні лідерів наших країн", — сказав Кислиця.

Додамо, що речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна має намір залучити Китай та Бразилію до процесу врегулювання повномасштабної війни.

Раніше глава Міноборони України Рустем Умєров назвав теми, які обговорювалися під час зустрічі з російською делегацією в Стамбулі.

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