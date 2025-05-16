Украинская делегация заявила, что давление на РФ должно продолжаться

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Фото: ukraina.info

Первый заместитель министра иностранных дел Украины и представитель украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Сергей Кислица заявил, что давление на РФ должно продолжаться. В частности, он подчеркнул, что его нельзя прекращать.

Об этом Кислица сказал представителям СМИ после встречи с РФ в Стамбуле.

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Украинская делегация считает, что давление на РФ должно продолжаться

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Сергей Кислица считает, что необходимо продолжать оказывать давление на Кремль.

"Итак, предыдущие наработки сегодняшнего дня еще должны быть консолидированы. Это означает, что давление на Российскую Федерацию должно продолжаться. И мы не должны прекращать это давление. Есть очень много вопросов, которые могут быть решены, если лидеры встретятся. Мы надеемся, что вскоре состоятся переговоры на уровне лидеров наших стран", — сказал Кислица.

Добавим, что спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина намерена привлечь Китай и Бразилию к процессу урегулирования полномасштабной войны.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал темы, которые обсуждались во время встречи с российской делегацией в Стамбуле.