На переговорах з Росією у Стамбулі обговорювали обмін полоненими та припинення вогню, — Умєров

Умєров назвав теми, які обговорювали на зустрічі з РФ
У п'ятницю, 16 травня, під час переговорів з Росією в Стамбулі обговорювалися два ключові питання — обмін полоненими та припинення вогню. Також потенційно готується зустріч на рівні лідерів країн.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у коментарі для журналістів.
Деталі переговорів з РФ
Умєров зазначив, що на переговорах у Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими "тисяча на тисячу". За його словами, такий обмін може відбутися вже найближчим часом.
"Найближчим часом. Ми знаємо дату, але поки що не будемо говорити", — зазначив він.
Також глава Міноборони додав, що потенційно готується зустріч на рівні лідерів країн.
Раніше стало відомо, що у Стамбулі завершилися переговори за участю делегацій України, Росії та Туреччини.
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив: якщо російська сторона не продемонструє жодних конкретних результатів, міжнародна спільнота повинна відреагувати відповідним чином.
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