На переговорах с Россией в Стамбуле обсуждали обмен пленными и прекращение огня, — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот

В пятницу, 16 мая, во время переговоров с Россией в Стамбуле обсуждались два ключевых вопроса — обмен пленными и прекращение огня. Также потенциально готовится встреча на уровне лидеров стран.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии для журналистов.

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Умеров отметил, что на переговорах в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными "тысяча на тысячу". По его словам, такой обмен может состояться уже в ближайшее время.

"В ближайшее время. Мы знаем дату, но пока не будем говорить", — отметил он.

Также глава Минобороны добавил, что потенциально готовится встреча на уровне лидеров стран.

Ранее стало известно, что в Стамбуле завершились переговоры с участием делегаций Украины, России и Турции.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул: если российская сторона не продемонстрирует никаких конкретных результатов, международное сообщество должно отреагировать соответствующим образом.