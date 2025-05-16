Тихий сообщил, что обсуждение прекращения огня продолжается

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: скриншот из видео

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после переговоров с российской делегацией заявил, что обсуждение о прекращении огня продолжается. Он отметил, что Украина будет давить, чтобы Кремль перешел к реальным шагам.

Об этом Тихий сказал представителям СМИ после встречи с РФ в Стамбуле.

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Георгий Тихий отметил, что украинская делегация находится в Стамбуле по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, одним из требований является прекращение огня.

Представитель МИД напомнил, что Украина еще в марте этого года согласилась на то, чтобы прекратить огонь.

"Надо прекратить стрелять, а потом переходить к переговорам. РФ не имела соответствующего мандата, поэтому обсуждение прекращения огня продолжается. Также будем давить на Россию, чтобы она перешла к реальным шагам, и мы говорили о встрече на уровне лидеров", — сказал представитель дипломатического ведомства Украины.

Также он добавил, что именно Путин принимает решение о прекращении огня, никто другой: "Зеленский готов встретиться, мы хотим достичь прогресса".

Напомним, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что давление на РФ должно продолжаться.

В то же время делегация РФ заявила, что довольна результатами переговоров с Украиной и готова продолжать диалог.