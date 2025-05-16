Переговоры в Стамбуле — Украина хочет привлечь Китай и Бразилию к давлению на РФ

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: скриншот

Украина хочет привлечь Китай и Бразилию к процессу урегулирования войны в Украине. Обе страны имеют влияние на Россию.

Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий на пресс-конференции по результатам переговоров в Турции, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Тихий отметил, что Китай и Бразилия могут использовать свой авторитет на Россию, чтобы убедить ее в необходимости полного и длительного прекращения огня, а не временного или на праздники.

"Мы готовы к любому сроку прекращения огня — 30, 60 или 90 дней", — сказал представитель МИД

Ранее представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что российская сторона во время переговоров в Стамбуле выдвинула ряд требований, которые невозможны для выполнения.

В МИД также добавили, что обсуждение о прекращении огня с Россией продолжается.