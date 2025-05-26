Украинская разведка подтвердила, что Китай поставляет продукцию для российских военных заводов

Председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Фото: РБК-Украина

Китай поставляет России оборудование и материалы. Именно они активно используются в военно-промышленном комплексе.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в комментарии для агентства Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что известно о передаче военной продукции из Китая в РФ

По его словам, речь идет о систематических поставках станков, специальной химической продукции, пороха и уникальных комплектующих в по меньшей мере 20 российских оборонных заводов. Такое сотрудничество существенно усиливает способности РФ в ведении войны против Украины.

Кроме того, Иващенко отметил, что украинская разведка зафиксировала не менее пяти случаев сотрудничества между Китаем и Россией в сфере авиации в течение 2024-2025 годов. В этих случаях речь шла о передаче технического оборудования, авиационных запчастей и документации.

Отдельно было выявлено шесть крупных поставок специальных химикатов, которые, вероятно, также используются в производстве военной продукции.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм провел переговоры с послом Китая в Вашингтоне, во время которых выразил обеспокоенность из-за экономической поддержки России со стороны Пекина.

Несколько дней назад представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил, что Киев стремится привлечь Китай и Бразилию в круг государств, оказывающих совместное давление на Россию с целью прекращения агрессии.