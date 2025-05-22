Сенатор США обговорив із Китаєм війну в Україні

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін тиснуть руки. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем провів зустріч із послом Китаю в США Се Фенгом, під час якої обговорили ключові міжнародні теми, серед яких торговельні відносини та війна Росії проти України. Він зауважив, що Китай підтримує російську економіку, і дорікнув, що час це зупинити.

Про це Ліндсі Грем повідомив в соцмережі X.

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За словами Грема, китайський дипломат підтвердив незмінну позицію Пекіна щодо врегулювання конфлікту через діалог. Сенатор зазначив, що поділяє цю думку, й наголосив на потребі щирих переговорів. Він висловив сподівання, що реальний діалог може призвести до досягнення гідного й справедливого миру — на відміну від ситуації з Владіміром Путіним, з яким, за його словами, ніколи не було можливості вести чесні перемовини.

Заява Ліндсі Грема. Фото: скриншот

"Я сподіваюся, що ми зможемо вести справжній діалог, який був недосяжним, коли йшлося про Путіна. Поєднання припинення вогню зі щирими переговорами може призвести до гідного і справедливого миру. Переважна більшість членів Сенату США вважає, що Путін уникає реальних переговорів, оскільки вважає, що з часом США і наші союзники зламаються", — пише Ліндсі Грем.

Такий підхід він назвав небезпечним прорахунком, який може вплинути на позицію Китаю та інших країн, що досі підтримують російську енергетичну економіку.

На завершення сенатор згадав і слова президента США Дональда Трампа, заявивши, що погоджується з колишнім президентом: настав час покласти край кривавій війні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі немає жодних ознак того, що війна в Україні завершиться найближчим часом.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Росію не треба було виключати з групи "Великої вісімки", і розкритикував чинну G7.

Кілька днів тому речник МЗС України заявив, що Китай та Бразилію хочуть залучити до групи країн, що чинять тиск на Росію.

Додамо, що у травні президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав Росію і заявив, що дружба між країнами буде непохитною.