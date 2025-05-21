У Німеччині не вважають, що війна в Україні завершиться скоро

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Наразі не спостерігається жодних ознак швидкого закінчення війни між Росією та Україною. Пропозиція Папи Римського виступити посередником у мирних переговорах вважається "останньою надією на землі".

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Tagesspiegel.

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"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко. Вони намагаються досягти всього можливого дипломатичним шляхом. Пропозиція про посередництво Папи Римського є останньою земною інстанцією", — сказав Мерц.

На його переконання, залишається лише сподіватися, що у Ватикані вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивного діалогу.

Канцлер підкреслив, що для нього важливо, щоб Німеччина виконувала "активну, підтримуючу та потужну" роль.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив думку, що може припинити участь у перемовинах щодо України у разі відсутності помітного прогресу.

Крім того, американський лідер вважає, що наразі запроваджувати санкції проти Росії недоречно. Він планує спостерігати за подальшою поведінкою Москви, перш ніж ухвалити остаточне рішення.