В Германии не считают, что война в Украине завершится скоро

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Сейчас не наблюдается никаких признаков скорого окончания войны между Россией и Украиной. Предложение Папы Римского выступить посредником в мирных переговорах считается "последней надеждой на земле".

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Tagesspiegel.

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"Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро. Они пытаются достичь всего возможного дипломатическим путем. Предложение о посредничестве Папы Римского является последней земной инстанцией", — сказал Мерц.

По его убеждению, остается лишь надеяться, что в Ватикане удастся собрать стороны конфликта для конструктивного диалога.

Канцлер подчеркнул, что для него важно, чтобы Германия выполняла "активную, поддерживающую и мощную" роль.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что может прекратить участие в переговорах по Украине в случае отсутствия заметного прогресса.

Кроме того, американский лидер считает, что сейчас вводить санкции против России неуместно. Он планирует наблюдать за дальнейшим поведением Москвы, прежде чем принять окончательное решение.