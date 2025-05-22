Сенатор США обсудил с Китаем войну в Украине

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пожимают руки. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм провел встречу с послом Китая в США Се Фэнгом, во время которой обсудили ключевые международные темы, среди которых торговые отношения и война России против Украины. Он отметил, что Китай поддерживает российскую экономику, и упрекнул, что время это остановить.

Об этом Линдси Грэм сообщил в соцсети X.

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По словам Грэма, китайский дипломат подтвердил неизменную позицию Пекина по урегулированию конфликта через диалог. Сенатор отметил, что разделяет это мнение, и подчеркнул необходимость искренних переговоров. Он выразил надежду, что реальный диалог может привести к достижению достойного и справедливого мира — в отличие от ситуации с Владимиром Путиным, с которым, по его словам, никогда не было возможности вести честные переговоры.

Заявление Линдси Грэма. Фото: скриншот

"Я надеюсь, что мы сможем вести настоящий диалог, который был недостижимым, когда речь шла о Путине. Сочетание прекращения огня с искренними переговорами может привести к достойному и справедливому миру. Подавляющее большинство членов Сената США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются", — пишет Линдси Грэм.

Такой подход он назвал опасным просчетом, который может повлиять на позицию Китая и других стран, до сих пор поддерживающих российскую энергетическую экономику.

В завершение сенатор вспомнил и слова президента США Дональда Трампа, заявив, что согласен с бывшим президентом: пришло время положить конец кровавой войне.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока нет никаких признаков того, что война в Украине завершится в ближайшее время.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Россию не надо было исключать из группы "Большой восьмерки", и раскритиковал действующую G7.

Несколько дней назад представитель МИД Украины заявил, что Китай и Бразилию хотят привлечь в группу стран, оказывающих давление на Россию.

Добавим, что в мае президент Китая Си Цзиньпин посетил Россию и заявил, что дружба между странами будет непоколебимой.