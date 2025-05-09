Деталі розмови Путіна та Сі Цзіньпіна

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін. Фото: AFP

У четвер, 8 травня, російський диктатор Володимир Путіна та президент Китаю Сі Цзіньпін провели розмову у Москві. Серед питань, які обговорювали лідер Китаю та глава Кремля — повномасштабна війна в Україні.

Про це інформує Міністерство закордонних справ Китаю.

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Під час візиту до Москви Сі Цзіньпін заявив, що сьогодні світ вступив у новий період турбулентності та змін. Крім того, він наголосив на важливості стратегічної стабільності між Китаєм та Росією: "щоб жодна сила не змогла зупинити розвиток й відродження двох країн, а також їх прагнення народів до дружби".

Своєю чергою, очільник Кремля сказав, що обидві країни "завжди були в одному човні й підтримували один одного", а дружба між ними є "непорушною".

Також російський диктатор наголосив на "спільному протистоянні викликам складної міжнародної обстановки", поглибленні співробітництва та "сприянню розвитку світу в напрямку справедливості, демократії та багатополярності".

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін. Фото: Укрінформ

Путін та лідер Китаю обговорили війну в Україні — подробиці

Як зазначають у МЗС Китаю, лідери двох країн обмінялися думками щодо повномасштабної війни в Україні та інших питань.

Сі Цзіньпін сказав, що щодо війни в Україні, то Китай виступає і дотримується спільного, всеосяжного, і стійкого погляду на глобальну безпеку. Він зазначив, що Китай вважає, що "слід приділяти увагу обґрунтованим побоюванням безпеки всіх країн і усунути першопричини війни".

Також зазначається, що Пекін вітає всі зусилля, які сприятимуть миру та сподівається на справедливий діалог. А також мирну угоду, яка буде прийнятною для всіх сторін.

Зокрема, у дипломатичному відомстві Китаю додали, що російський диктатор "високо цінує" позицію Китаю щодо "політичного врегулювання української кризи". А також Путін висловив готовність Росії "розпочати мирні переговори без попередніх умов".

Нагадаємо, що раніше Китай висловив підтримку ініціативам, спрямованим на мирне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас у МЗС України розповіли нові деталі щодо участі Китаю у війні Росії проти України.