Пекін закликав Україну та Росію з’ясувати коріння "конфлікту"

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Фoто: Reuters

Китай висловлює підтримку ініціативам, спрямованим на мирне розв'язання війни в Україні. Пекін закликає сторони зосередитися на виявленні "коренів конфлікту".

Про це заявив голова МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро у вівторок, 29 квітня.

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Він підкреслив, що в умовах сучасної глобальної нестабільності держави БРІКС повинні активно сприяти збереженню миру, сталому розвитку та утвердженню справедливості у світі.

Ван Ї закликав партнерів зберігати об’єктивність, розширювати взаємодію з ООН та підтримувати політичні шляхи розв’язання конфліктів — зокрема в Україні та на Близькому Сході.

"Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди", — наголосив голова МЗС Китаю.

Нагадаємо, 8 квітня український лідер Володимир Зеленський заявив, що воїни взяли в полон двох китайців, які воювали за Росію. Згодом МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю.

Відомо, що в полон китайських солдатів взяли бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.