В Китае сделали заявление про перемирие между Украиной и РФ
Китай выражает поддержку инициативам, направленным на мирное разрешение войны в Украине. Пекин призывает стороны сосредоточиться на выявлении "корней конфликта".
Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро во вторник, 29 апреля.
Пекин призвал Украину и Россию выяснить корни "конфликта"
Он подчеркнул, что в условиях современной глобальной нестабильности государства БРИКС должны активно способствовать сохранению мира, устойчивому развитию и утверждению справедливости в мире.
Ван И призвал партнеров сохранять объективность, расширять взаимодействие с ООН и поддерживать политические пути решения конфликтов — в частности в Украине и на Ближнем Востоке.
"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному решению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", — подчеркнул глава МИД Китая.
Напомним, 8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воины взяли в плен двух китайцев, которые воевали за Россию. Впоследствии МИД вызвал временного поверенного в делах Китая.
Известно, что в плен китайских солдат взяли бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.
Читайте Новини.LIVE!