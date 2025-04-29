Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: Reuters

Китай выражает поддержку инициативам, направленным на мирное разрешение войны в Украине. Пекин призывает стороны сосредоточиться на выявлении "корней конфликта".

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро во вторник, 29 апреля.

Реклама

Читайте также:

Пекин призвал Украину и Россию выяснить корни "конфликта"

Он подчеркнул, что в условиях современной глобальной нестабильности государства БРИКС должны активно способствовать сохранению мира, устойчивому развитию и утверждению справедливости в мире.

Ван И призвал партнеров сохранять объективность, расширять взаимодействие с ООН и поддерживать политические пути решения конфликтов — в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному решению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", — подчеркнул глава МИД Китая.

Напомним, 8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воины взяли в плен двух китайцев, которые воевали за Россию. Впоследствии МИД вызвал временного поверенного в делах Китая.

Известно, что в плен китайских солдат взяли бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.