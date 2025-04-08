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Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю

8 квітня 2025 17:12
Аркадій Пастула - Редактор
МЗС України викликало тимчасового повіреного Китаю — деталі від Сибіги
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відомство викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Це сталося після взяття в полон українськими воїнами двох китайських солдатів у складі російської армії.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у вівторок, 8 квітня.

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МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Сибіга наголосив, що Україна рішуче засуджує залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни, а також їх участь у бойових діях проти ЗСУ.

Внаслідок цього до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, аби засудити цей факт та дізнатися пояснення.

"Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", — додав Сибіга.

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Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський повідомив, що українські воїни взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці Росії. Це перший подібний випадок.

Раніше бійці ССО взяли в полон двох росіян у Курській області. Ворог йшов на штурм позицій українських воїнів. 

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