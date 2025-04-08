МЗС України викликало тимчасового повіреного Китаю — деталі від Сибіги

Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відомство викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Це сталося після взяття в полон українськими воїнами двох китайських солдатів у складі російської армії.
Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у вівторок, 8 квітня.
МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю
Сибіга наголосив, що Україна рішуче засуджує залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни, а також їх участь у бойових діях проти ЗСУ.
Внаслідок цього до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, аби засудити цей факт та дізнатися пояснення.
"Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", — додав Сибіга.
Нагадаємо, 8 квітня Зеленський повідомив, що українські воїни взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці Росії. Це перший подібний випадок.
Раніше бійці ССО взяли в полон двох росіян у Курській області. Ворог йшов на штурм позицій українських воїнів.
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