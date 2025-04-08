Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украина вызвала временного поверенного в делах Китая arrow

Украина вызвала временного поверенного в делах Китая

8 апреля 2025 17:12
Аркадий Пастула - Редактор
МИД Украины вызвало временного поверенного Китая — детали от Сибиги
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах Китая. Это произошло после взятия в плен украинскими воинами двух китайских солдат в составе российской армии.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X во вторник, 8 апреля.

Реклама
Читайте также:

МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Китая

Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к ее агрессивной войне, а также их участие в боевых действиях против ВСУ.

Вследствие этого в МИД вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить этот факт и узнать объяснения.

"Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", — добавил Сибига.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, 8 апреля Зеленский сообщил, что украинские воины взяли в плен двух китайских солдат, которые воевали на стороне России. Это первый подобный случай.

Ранее бойцы ССО взяли в плен двух россиян в Курской области. Враг шел на штурм позиций украинских воинов.

война Китай МИД Андрей Сибига Украина пленные
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама