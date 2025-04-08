МИД Украины вызвало временного поверенного Китая — детали от Сибиги

Украина вызвала временного поверенного в делах Китая
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах Китая. Это произошло после взятия в плен украинскими воинами двух китайских солдат в составе российской армии.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X во вторник, 8 апреля.
МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Китая
Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к ее агрессивной войне, а также их участие в боевых действиях против ВСУ.
Вследствие этого в МИД вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить этот факт и узнать объяснения.
"Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", — добавил Сибига.
Напомним, 8 апреля Зеленский сообщил, что украинские воины взяли в плен двух китайских солдат, которые воевали на стороне России. Это первый подобный случай.
Ранее бойцы ССО взяли в плен двух россиян в Курской области. Враг шел на штурм позиций украинских воинов.
Читайте Новини.LIVE!