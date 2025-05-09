Детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Фото: AFP

В четверг, 8 мая, российский диктатор Владимир Путина и президент Китая Си Цзиньпин провели разговор в Москве. Среди вопросов, которые обсуждали лидер Китая и глава Кремля — полномасштабная война в Украине.

Об этом информирует Министерство иностранных дел Китая.

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Во время визита в Москву Си Цзиньпин заявил, что сегодня мир вступил в новый период турбулентности и изменений. Кроме того, он подчеркнул важность стратегической стабильности между Китаем и Россией: "чтобы ни одна сила не смогла остановить развитие и возрождение двух стран, а также их стремление народов к дружбе".

В свою очередь, глава Кремля сказал, что обе страны "всегда были в одной лодке и поддерживали друг друга", а дружба между ними является "нерушимой".

Также российский диктатор отметил "совместное противостояние вызовам сложной международной обстановки", углубление сотрудничества и "содействие развитию мира в направлении справедливости, демократии и многополярности".

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Фото: Укринформ

Путин и лидер Китая обсудили войну в Украине — подробности

Как отмечают в МИД Китая, лидеры двух стран обменялись мнениями относительно полномасштабной войны в Украине и других вопросов.

Си Цзиньпин сказал, что относительно войны в Украине, то Китай выступает и придерживается общего и устойчивого взгляда на глобальную безопасность. Он отметил, что Китай считает, что "следует уделять внимание обоснованным опасениям безопасности всех стран и устранить первопричины войны".

Также отмечается, что Пекин приветствует все усилия, которые будут способствовать миру и надеется на справедливый диалог. А также мирное соглашение, которое будет приемлемым для всех сторон.

В частности, в дипломатическом ведомстве Китая добавили, что российский диктатор "высоко ценит" позицию Китая по "политическому урегулированию украинского кризиса". А также Путин выразил готовность России "начать мирные переговоры без предварительных условий".

Напомним, что ранее Китай выразил поддержку инициативам, направленным на мирное урегулирование полномасштабной войны России против Украины.

В то же время в МИД Украины рассказали новые детали относительно участия Китая в войне России против Украины.