США готовятся к воздушной войне с Россией — НАТО будет иметь преимущество в небе

Конвертоплан Bell V-22 Osprey. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки работает над разработкой сценария воздушной войны с Россией в Европе. НАТО будет иметь тотальное преимущество в воздухе.

Об этом сообщает Stars and Stripes в четверг, 29 мая.

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Воздушная война в Европе

В отчете, подготовленном по заказу ВВС США, говорится, что в случае нападения России на одну из стран-членов НАТО, Альянс получит полное преимущество в воздушном пространстве, что станет решающим фактором в развитии и завершении конфликта.

Предполагается, что в случае нападения РФ в первые дни сможет ударить по войскам НАТО, однако в ответ союзники осуществят контрнаступление и установят доминирование в воздухе Восточной Европы.

Авиация НАТО способна вывести из строя российские системы ПВО, что откроет путь для воздушного наблюдения за перемещениями войск РФ, выявления их уязвимых участков и точечных ударов по штабам, логистике и мобильным подразделениям.

Такая тактика позволит Альянсу оперативно захватить инициативу на поле боя.

В то же время эксперты предупреждают, если потери для Москвы станут критическими, Кремль может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что России помогают Китай, Северная Корея и Иран.

Ранее лидер США Дональд Трамп прокомментировал, беспокоит ли его усиление российского военного присутствия вблизи границ Финляндии и Норвегии.