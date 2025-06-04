Украина примет участие в саммите НАТО в Гааге

Генсек НАТО Марк Рютте и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Один из представителей НАТО подтвердил, что Украина примет участие в саммите Альянса, который состоится в Гааге. Хотя официальная повестка дня еще не обнародована, в НАТО отмечают, что соответствующая информация будет опубликована в установленное время.

Об этом Новинам.LIVE сообщил источник в НАТО.

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Украина будет присутствовать на саммите в Гааге

"Мы опубликуем повестку дня саммита НАТО в положенное время, но можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге", — заявил источник в Альянсе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил официальное приглашение на участие в саммите, который состоится 24-25 июня.

Речь идет о специальном мероприятии высокого уровня с участием союзников и партнеров Альянса, где будут обсуждаться ключевые вопросы евроатлантической безопасности, оборонного сотрудничества и поддержки Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. Такой формат также позволяет странам-партнерам, которые не являются членами НАТО, участвовать в стратегических консультациях.

Напомним, источники Bloomberg сообщили, что в НАТО странам, которые присоединились к Альянсу, ставят новые обязательные условия.

Также стало известно, будет ли присутствовать на саммите президент США Дональд Трамп.