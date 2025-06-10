Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге — Зеленский будет присутствовать

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Украина получила приглашение на саммит НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятии.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

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Саммит НАТО в Гааге

Тихий отметил, что нужно не только участие Украины, но и сильные решения этого саммита.

"Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге. Приглашен Президент Украины Владимир Зеленский. Это приглашение важно. Мы благодарны за него. И подчеркиваем, что нужно не только участие Украины, но и нужны сильные решения этого саммита", — сказал он.

Представитель МИД добавил, что для Украины важно наполнение саммита, а по его итогам встречи должен быть сигнал силы и единства.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что саммит Альянса невозможен без участия Украины, поскольку война России против Украины является крупнейшим вызовом безопасности этого века.

Ранее один из представителей НАТО подтвердил, что Украина примет участие в саммите Альянса, который состоится в Гааге.

Также президент США Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в саммите НАТО. Ожидается, что он будет призывать союзников по Альянсу увеличить оборонные расходы.